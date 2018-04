Ricercato a Roma per violazione di domicilio: arrestato 53enne

Nella nottata tra il 15 e il 16 aprile i Carabinieri della Compagnia di Aurisina, nel corso di specifici servizi di controllo nei pressi dei confini di Stato, hanno tratto in arresto il cittadino rumeno T. S., classe 1965.

I militari lo hanno rintracciato a bordo di un furgone Mercedes Sprinter sul quale viaggiava con altri connazionali mentre tentava di allontanarsi dal Territorio Nazionale attraverso il valico confinario in località “Fernetti”, con destinazione Romania. L’uomo era ricercato e cercava si sottrarsi alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione perché giudicato responsabile di violazione di domicilio ed occupazione abusiva di un appartamento per numerosi mesi, reati commessi in Roma nel 2011.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Trieste ove sconterà la pena comminatagli.