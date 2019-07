A tre ricercatrici il premio studio Bruno Pacor

Anche quest'anno il Rotary Club Trieste ha assegnato il premio in borsa di studio intitolato alla memoria di Bruno Pacor, benefattore e per diversi anni socio del club. Si tratta di una borsa di studio di 3000 euro, atta a premiare l'eccellenza nell'ambito della ricerca medica, a favore di medici under 35 dell'Ordine dei Medici della Provincia di Trieste. La borsa di studio è andata a Paola Germani, Camilla Sachs e Giada Targato.

Paola Germani, impegnata alla Clinica Chirurgica di Trieste, è stata premiata per la ricerca nell'ambito del valore prognostico preoperatorio dell'antigene carcinoembrionario dopo la chirurgia colo - rettale negli adenorcarcinomi stadio 3 e 4. Camilla Sachs (Unità Clinico Operativa di Radiologia) ha effettuato uno studio sulla efficacia della crioablazione TC guidata per il trattamento dei piccoli tumori a cellule renali. Giada Targato (Dipartimento Oncologia Azienda Sanitaria Universitaria) ha indirizzato le ricerche nel campo del carcinoma mammario.

Alla serata di premiazione presente anche Alessandra Guglielmi, direttore dell’Oncologia dell’AsuiTs, che ha ritirato il premio di Giada Targato, impossibilitata ad intervenire.