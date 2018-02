Ricette false per gli oppiacei: arrestata 23enne triestina

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Trieste – Guardiella hanno arrestato B.A., 23enne triestina, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto di indicazione delle proprie generalità, ricettazione e porto abusivo di arma.

La giovane, nel tardo pomeriggio, si era presentata presso una farmacia cittadina esibendo una prescrizione medica palesemente falsa allo scopo di ottenere farmaci di sintetizzazione oppiacea. Il personale della farmacia ha però rifiutato di consegnare il prodotto richiesto e ha chiamato i Carabinieri, che sono riusciti a bloccare la giovane prima che facesse perdere le proprie tracce.

A quel punto, la donna ha opposto una ferma resistenza nel tentativo di sottrarsi alle operazioni di identificazione. Ha provato a divincolarsi strattonando i militari e un agente della Polizia Locale intervenuto in ausilio e si è poi scagliata con violenza contro uno dei militari nel tentativo di darsi alla fuga. Con il supporto dei colleghi della Stazione Carabinieri di Borgo San Sergio sopraggiunti a dare manforte, la giovane è stata definitivamente fermata.

È stata perquisita e trovata in possesso di ulteriori due prescrizioni mediche false e di un taglierino. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione, dove sono state rinvenute altre 5 prescrizioni false e un portafogli del quale era stato denunciato lo smarrimento nelle scorse settimane.

Al termine degli accertamenti l’arrestata è stata accompagnata presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste