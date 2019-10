Ricevuto in municipio il comandante dell’Amerigo Vespucci

Il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, ha confermato ufficialmente di aver accolto la richiesta della città di Trieste (avanzata dal sindaco Roberto Dipiazza) di donare, seguendo la tradizione marinara, la bandiera di combattimento all’omonima unità navale (la nave più importante della Marina Militare Italiana, varata il 25 maggio scorso a Castellamare di Stabia) nel corso di una cerimonia che si terrà il prossimo anno nel bacino di San Giusto, davanti alla storica piazza Unità d’Italia.

La notizia è stata data questa mattina (venerdì 11 ottobre) dal sindaco Roberto Dipiazza nel corso dell’incontro, svoltosi nel salotto azzurro del palazzo municipale, con il capitano di vascello Gianfranco Bacchi, da pochi giorni 122° comandante della n ave s cuola Amerigo Vespucci, ormeggiata al molo Bersaglieri, in occasione della Barcolana 51.