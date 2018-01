Richiesto fallimento per la Depositi Costieri Trieste: 30 milioni di debito accumulati

Oltre 30 milioni di euro di debito sono stati accumulati dalla Depositi Costieri Trieste verso l'Agenzia delle dogane. Lo rende noto il Tgr Fvg: la società non è più in grado di far fronte alle spese per insolvenza di debiti e il 10 gennaio era già stata interdetta dalla prefettura per il sospetto di infiltrazioni mafiose, infatti alla richiesta di fallimento si sono associati anche gli amministratori straordinari nominati dal Prefetto. La notizia è arrivata in data 24 gennaio nel corso dell'udienza prefallimentare.