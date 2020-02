Ridotto sul lastrico dopo la separazione: sempre più padri "rovinati" dagli alimenti

Si separa e finisce 'sul lastrico': gli alimenti sono insostenibili e si ritrova a vivere insieme alla madre, rischiando di ingrossare le fila dei 'nuovi poveri'. Una categoria in leggero aumento a Trieste, a cui apartengono sempre più spesso padri di famiglia 'prosciugati' da matrimoni finiti bruscamente. È la storia di un 46enne triestino: il suo stipendio è di 1400 euro ma dopo la separazione deve passare 1000 euro al mese all'ex moglie e alla figlia di due anni.

"Prosciugato" dagli alimenti

Le cose sono ulteriormente complicate dal fatto che l'uomo ha altre due figlie da mantenere, avute dalla moglie precedente che è deceduta per malattia qualche anno fa. Intanto resta in piedi la causa di separazione con l'ex coniuge, una donna sudamericana di 31 anni, che attualmente risulta inoccupata. 600 euro devono essere devoluti al suo mantenimento mentre gli altri 400 per la figlioletta di due anni. Gli rimangono quindi solo 400 euro per mantenere se stesso e le due figlie, oltre a metà delle spese 'straordinarie' per la figlia piccola (scuola, medico, varie ed eventuali): una situazione insostenibile che lo ha portato, in pochi mesi, ad abitare insieme all'anziana madre.

Quest'ultima, per aiutarlo a sopravvivere, ha dovuto vendere la casa di famiglia, con il quale l'uomo ha estinto ciò che restava del mutuo per la casa, dove ora vive appunto con la madre e le due ragazze. Intanto a suo carico pende ancora una causa penale perché non è riuscito a pagare regolarmente gli alimenti, un esborso mensile per lui ormai insostenibile, definito lo scorso luglio da un'ordinanza del giudice al termine del processo civile di separazione. Decisione confermata anche dal ricorso alla corte d'appello.

La speranza

Ora l'uomo è assistito da un altro legale, l'avvocato Giovanna Augusta De'Manzano, con cui tenterà la modifica del provvedimento per ridurre la somma da versare e avere un po'di respiro, oltre che una vita dignitosa per lui, le due figlie più grandi e la madre. "Prima di pianificare una famiglia sarebbe necessario aver consapevolezza di cosa significhi un giorno vivere da separati in termini psicologici, economici e logistici - consiglia l'avvocato De'Manzano -. Spesso incontro genitori che non avevano neppure mai preso in considerazione il fatto di dover rilasciare la casa o di dover vedere i figli a giorni fissi o di dover pagare assegni comunque importanti a favore controparte; sono concetti a cui mai avevano neppure pensato".

In un precedente articolo sulle nuove povertà e la legge salva suicidi (a cui sempre più persone ricorrono), l'associazione consumatori Konsumer Trieste aveva confermato un'alta percentuale di padri separati tra i suoi assistiti e le persone costrette a ricorrere ad associazioni come la Caritas.