Rientrano dalle vacanze e trovano il caos: svaligiato appartamento in via Bonafata

«Io sono in vacanza in montagna da 3 giorni, oggi i miei figli sono rientrati a Trieste e... Sorpresa! Sono venuti i ladri» così testimonia la vittima di un furto perpetrato la scorsa notte in via Bonafata 2. «Ci sono stati vari danni alle porte finestre x entrare - continua la donna -, sono stati sottratti oro, vari monili che erano cari ricordi e la casa era nel caos. Hanno rubato un po' di contanti dei miei figli e spaccato un armadio che non riuscivano ad aprire. Brutto rientro per i ragazzi». I ladri si sono introdotti rompendo i vetri della portafinestra sulla terrazza. Sul posto una volante della Polizia.