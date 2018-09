Rifiuta di dare le generalità sull'autobus: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino del Ciad, A.D., nato nel 1981 e già noto alle forze dell’ordine. Non ha vidimato il titolo di viaggio a bordo di un bus e un addetto al controllo della Trieste Trasporti gli ha chiesto di fornire le proprie generalità per la compilazione del verbale di contestazione di infrazione. Dopo alcuni rifiuti, l’addetto ha informato la propria sala operativa e questa ha informato quella della Questura. Poco dopo, in piazza Oberdan, è arrivato un equipaggio della Squadra Volante. Ricostruito l’episodio, l'uomo è stato denunciato.

