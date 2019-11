Tv, lavatrice e mobili abbandonati in via Piccardi: multa di 600 euro per un furbetto

Alcuni giorni fa due operatori del distretto A della Polizia Locale, occupati nel monitoraggio del territorio, hanno notato in via Piccardi un cumulo di rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti (una lavatrice, una televisione, un mobiletto, capi d’abbigliamento e altre borse colme di oggetti vari). Pur sapendo che la speranza di trovare il responsabile dell’abbandono erano ridottissime, gli operatori del distretto A di via Locchi hanno avviato le indagini, riuscendo in breve tempo a risalire al responsabile.

L’uomo è stato sanzionato per l’art. 23 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani e Pulizia del Territorio che prevede una sanzione di 600 euro; successivamente il responsabile ha provveduto a riprendere tutto il materiale abbandonato riportandoselo a casa.