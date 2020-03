Lascia rifiuti ingombranti in via Guerrazzi: maxi multa da 600 euro

Alcuni giorni fa, grazie alla segnalazione di un cittadino e alla preziosa collaborazione dell’AcegasApsAmga la Polizia Locale è riuscita a rintracciare il responsabile dell’abbandono in prossimità dell'isola ecologica di via Guerrrazzi di rifiuti ingombranti destinati alla discarica. Pur sapendo che la speranza di trovarlo era ridottissima le Guardie Ambientali sono riuscite in breve tempo a risalire al responsabile.

L’uomo è stato sanzionato per l’articolo 23 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani e Pulizia del Territorio che prevede una sanzione di 600 euro e l'Acegas Aps ha provveduto ad asportare il materiale. La Polizia Locale ricorda che la gestione differenziata dei rifiuti urbani è indispensabile per ottenere la progressiva riduzione del carico dei rifiuti stessi che in quantità ormai eccessive sono destinati alle discariche, ma anche e soprattutto perché consente risparmi energetici, riciclaggio delle materie prime e, quindi, minore inquinamento ambientale.