Abbandona i rifiuti in strada: multato dalla Polizia Locale

Un uomo, B.V., è stato sanzionato dalla Polizia Locale per l'art. 23 del Regolamento Gestione Rifiuti Urbani e Pulizia del Territorio che prevede una multa di 600 euro. Continua, infatti, il monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale cercando di fornire il più possibile un servizio di sorveglianza sulla città a 360°: in questa attività rientra anche l'attività di controllo dei vari depositi di rifiuti presenti in alcuni punti della città in quanto l’abbandono di questi materiali, oltre a rappresentare un problema di decoro ambientale, costituisce un problema igienico-sanitario di potenziale rischio per la salute pubblica e pericolo per la sicurezza urbana.

Nell'ultima settimana le Guardie Ambientali della Polizia Locale hanno effettuato alcuni controlli nella zona di Barriera con particolare attenzione in via Foscolo dove era stato segnalata la presenza al suolo di un deposito cospicuo di scatoloni.

Al loro arrivo gli operatori hanno trovato numerosi scatoloni tutti con l'etichetta che riportava il nominativo del proprietario.