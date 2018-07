Rifiuti: ricollocamento contenitori a Barcola

AcegasApsAmga dichiara che a partire dal prossimo giovedì 5 luglio le due isole di contenitori rifiuti stradali poste lungo via del Boveto, a Barcola, saranno riposizionate e integrate con nuovi punti di raccolta rispettivamente lungo viale Miramare, in corrispondenza del civico 91, in via del Cerreto angolo via Bonafata e, sempre in via del Cerreto, angolo via Boveto. Inoltre, in viale Miramare, nelle vicinanze del Cimitero verranno posizionati due nuovi contenitori per la raccolta di sfalci e ramaglie (nella mappa allegata il dettaglio dei nuovi punti).

Tale spostamento si è reso necessario per garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle manovre di svuotamento cassonetti da parte degli automezzi rifiuti e per la sicurezza di pedoni e traffico veicolare, che purtroppo lungo via del Boveto non era totalmente garantito.

Il ricollocamento non avrà alcun impatto sulla qualità del servizio offerto che continuerà ad essere il medesimo sia in termini di tipologia di rifiuti che di programmi di svuotamento dei cassonetti.

