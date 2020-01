Codice della Strada, dal fumo in auto al cellulare alla guida: ecco le novità

In arrivo regole più severe per gli automobilisti con la riforma del Codice della Strada che sarà discussa alla Camera martedì. Tra i temi il divieto di fumo per il guidatore, la durata fino a 12 mesi del foglio rosa e l'innalzamento dei limiti di velocità a 150 km/h in alcuni tratti autostradali. Stretta drastica sull'uso del cellulare, tablet o pc alla guida: prevista la sospensione della patente, decurtazione dei punti e multe salatissime che potranno arrivare a un massimo di 1697 euro. In aumento anche le sanzioni per chi parcheggia in divieto di sosta: l'infrazione costerà fino a 647 euro.