Rigassificatore, Fareambiente: «Sollievo per rinuncia di Gas Natural»

«Apprendiamo con un sospiro di sollievo la notizia» Così si esprime il coordinatore regionale di FareAmbiente Giorgio Cecco dopo la rinuncia di Gas Natural al rigassificatore di Trieste.

«Vista la preoccupazione per un impianto che certo qui nessuno ha mai voluto - continua Cecco - e che oltre ai rischi ed impatti ambientali non aveva nessuna ricaduta positiva per la collettività. Per quando concerne invece il piano energetico regionale auspichiamo ora che la nuova amministrazione si faccia parte attiva per un dialogo e programmazione con i paesi confinanti verso una strategia energetica allargata, nel rispetto anche della sicurezza e della tutela ambientale».