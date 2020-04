Rimpatriata e drink a due passi da piazza Unità: cinque multe e bar chiuso

Bevevano al tavolo di un bar, all'aperto, come in un giorno di primavera qualunque, finché non sono intervenuti i Carabinieri. È successo all'esterno di un locale a ridosso di piazza Unità nel primo pomeriggio di ieri, 8 aprile. I militari della Stazione di Via Hermet hanno contestato la violazione della normativa COVID a un dipendente dell'esercizio di ristorazione per avere somministrato bevande alcoliche a quattro avventori che si erano tranquillamente accomodati al tavolino come se ci si trovasse in un giorno di normalità pre pasquale.

Chiusura per 5 giorni

Immediatamente sono scattate le contestazioni amministrative da parte di Carabinieri anche nei confronti di tutti i temerari avventori per avere violato il divieto di assembramento e per essere usciti di casa senza un giustificato motivo, non rientrando la rimpatriata al bar a bere alcolici tra le esigenze essenziali e improrogabili. Per il pubblico esercizio, rientrante tra quelli autorizzati a tenere aperto per l’attività di asporto a domicilio di generi alimentari, è scattata l’immediata chiusura per 5 giorni in attesa delle determinazioni dell’Autorità amministrativa che è stata immediatamente informata.