Rintracciati 40 migranti sul Carso e tre in cammino sulla superstrada

Dopo il rintraccio di 41 migranti nella giornata di ieri, domenica 24 maggio, un'altra quarantina di persone, provenienti da Pakistan e Afghanistan, sono state fermate dalla Polizia di frontiera sul Carso. Altri tre giovani sono stati individuati mentre attraversavano a piedi la superstrada (ex Gvt). Sono stati tutti portati nelle strutture di accoglienza preposte per osservare la quarantena. Numerosi in questi giorni gli appelli dei sindacati delle forze di Polizia.

