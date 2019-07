Rintracciati 46 migranti sul Carso

Sono stati rintracciati dalla Polizia nelle prime ore di questa mattina (giovedì 11 luglio) 46 migranti in prossimità dell'ex valico di Pese. I gruppi sono stati smistati tra la caserma dei Carabinieri di Basovizza, in via Gruden, il dipartimento di Polizia di Fernetti e quello della Polizia di frontiera marittima in molo Bersaglieri. Saranno presto avviate le pratiche di identificazione. Notizia in aggiornamento.