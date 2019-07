Sub disperso: trovato in mare un corpo senza vita

Trovato un corpo senza vita che corrisponderebbe alle caratteristiche del giovane tedesco che aveva fatto perdere le tracce da alcuni giorni. Erano stati già trovati i suoi vestiti sulla spiaggia dei Filtri ad Aurisina, ma di lui nessuna notizia da giorni. Alle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 8 luglio, sono riprese le ricerche via mare coordinate dal 10° MRSC di Trieste, sospese ieri in tarda serata. In particolare i mezzi navali della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco con a bordo i sommozzatori hanno scandagliato tutto il litorale prospicente il luogo del ritrovamento dei vestiti sulla spiaggia.

Il ritrovamento

Alle ore 11:20 circa è stato ritrovato in prossimità dell'allevamento dei mitili un cadavere di sesso maschile che, allo stato dei fatti, corrisponderebbe alla persona ricercata, con ancora addosso pinne, maschera e boccaglio a seguito di una segnalazione di avvistamento locale. Recuperato e prontamente portato a terra è stata informata l’Autorità Giudiziaria. Sul posto anche i Carabinieri e il medico legale della Procura di Trieste.

Gallery