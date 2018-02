Opicina, Dipiazza: «Riposizionata la Stele di Zinzendorf, ora al via il restauro»

«Abbiamo riposizionato, come avevamo detto, la Stele di Zinzendorf a Opicina». Lo ha reso noto il sindaco Dipiazza sulla sua pagina Facebook.

«Il restauro completo della Stele terminerà a metà marzo – ha sottolineato il sindaco –, ma i lavori non finiscono certamente qui dato che presto inizieremo gli interventi per la riqualificazione di Piazzale Monte Re, ora in totale degrado. Gli interventi interesseranno il rifacimento di tutta la pavimentazione e particolare attenzione sarà dedicata al rinnovo dell’area giochi».