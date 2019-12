Riqualificazione piazza Libertà: al via tre settimane di lavori

Ancora lavori in piazza Libertà. Tempistiche previste: tre settimane salvo imprevisti. Il Comune di Trieste - Dipartimento Lavori Pubblici comunica che, nell'ambito delle opere di riqualificazione di piazza Libertà e salvo avverse condizioni atmosferiche che possano interrompere o ritardare i lavori in corso, a partire da ieri lunedì 16 dicembre e per circa 3 settimane, proseguiranno i lavori della seconda fase, della riqualificazione di parte del marciapiede davanti alla facciata principale della stazione centrale nel lato verso viale Miramare. Verrà creata un'area di cantiere e percorsi obbligati che garantiranno il transito dei pedoni e l'accesso alla stazione.