Rischio erba velenosa nei fagiolini Eurospin

Possibile presenza di un'erba velenosa nei fagiolini finissimi surgelati 'Delizie del sole', distribuiti da Eurospin Italia Spa e l'azienda, "in via precauzionale", ritira gli interi lotti per rischio chimico anche nei punti vendita di Trieste. Il provvedimento è partito in seguito a un richiamo del Ministero della Salute con la richiesta di togliere al più presto il prodotto dagli scaffali. La notizia è stata diffusa oggi, 3 marzo, dallo Sportello dei Diritti ONLUS e confermata dagli avvisi affissi alle porte dei punti vendita triestini.

I lotti "incriminati"

In particolare si tratta dei lotti 9043M e 9043MX, che contengono buste da 600 grammi con la data di scadenza 02/2021 e 01/2021. Eurospin, tramite avvisi in tutti i punti vendita, raccomanda ai clienti che avessero acquistato il prodotto, di non consumarlo e riportarlo al punto vendita, dove sarà rimborsato o sostituito.

L'"Erba del diavolo"

Lo Sportello dei diritti aveva infatti segnalato per primo al Ministero lo stesso prodotto venduto in Francia da Carrefour e confezionato dall’azienda Greenyard Frozen France sas di Moreac, segnalazione partita per la possibile contaminazione con tracce di 'Datura stramonium', detta anche stramonio comune o 'erba del diavolo' e addirittura 'erba delle streghe', per le sue proprietà allucinogene.

Effetti per la salute

Si tratta di una pianta infestante il cui consumo può portare a intossicazione, con sintomi quali arrossamenti cutanei, allucinazioni, nausea e vomito, tachicardia, ipertensione e malessere generale. In casi estremi può portare anche a convulsioni, coma e morte.

Lo "Sportello dei diritti" raccomanda

Nella nota diffusa dal presidente dello "Sportello dei diritti" Giovanni D'Agata, si ricorda che "la procedura di richiamo riguarda solo i lotti in questione anche se è opportuno comunque prestare attenzione nel caso in cui aprendo la confezioni si ravvisi la presenza di un'erba estranea ai fagiolini".

