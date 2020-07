Rissa notturna a Sistiana: in sei all’ospedale

Una rissa dovuta a uno smodato consumo di alcolici avrebbe coinvolto otto persone questa notte nella baia di Sistiana, intorno alle 4 del mattino di domenica 5 giugno. Secondo quanto comunicato dalla centrale Sores di Palmanova sono state sei le persone portate in ospedale, chi per l'eccessiva assunzione di alcol e chi per traumi non gravi, infatti le tre ambulanze sono accorse sul posto in codice verde. Quattro dei coinvolti sono stati portati a Cattinara, due all'ospedale San Polo di Monfalcone. Sul posto anche la Polizia di stato.

