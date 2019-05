Quindici giovani coinvolti in una rissa in piazza Goldoni (VIDEO)

Ieri pomeriggio poco dopo le 18 è scoppiata una rissa nella zona di largo Barriera tra quattro giovani di origine pakistana e due giovani "probabilmente kosovari" come ha scritto la Questura nella nota. La notizia l'abbiamo riportata ieri sera e questa mattina è arrivata comunicazione relativa a quattro denunce nei confronti dei giovani pakistani. I ragazzi kosovari se la sarebbero data a gambe.

Ieri sera poco prima di mezzanotte è scoppiata un'altra rissa, questa volta in piazza Goldoni. Intorno alle 23 una quindicina di giovani - come si vede dal video - si sono malmenati davanti ad un bar. Secondo una testimonianza presente sul posto la maggior parte delle persone sarebbero di origine asiatica, non si sa con precisione se richiedenti asilo o ulteriori status giuridici.

Si tratta di una ritorsione per quanto avvenuto ieri? Le due notizie sono collegate o non hanno nulla a che vedere? L'episodio di ieri ha veramente come esclusiva motivazione quella del furto di cellulari e di monili, oppure dietro a queste risse c'è altro? Chi ha rubato a chi? Gira della droga in quegli ambienti? Se sì, quanta e chi la gestisce? Fanno tutto da soli o sono pilotati da qualcuno?

Sono solo ipotesi e domande che ci poniamo come redazione. Al momento sono in corso delle indagini.