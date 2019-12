Parla Igor Svetina, il titolare del bar aggredito in piazza Puecher

Una discussione finita in rissa. L'aggressione subìta da Igor Svetina e suo padre nel rione di San Giacomo ha fatto in pochissimo tempo il giro del web, in virtù di due video apparsi online e che ritraggono l'intera scena di piazza Puecher. Questa mattina abbiamo incontrato Igor Svetina, titolare del bar e vittima dell'aggressione per mano di due giovani. "Sembrebbe siano kosovari" è la voce che è iniziata a circolare ieri anche attraverso un post apparso sul profilo personale del vicesindaco di Trieste, Paolo Polidori che ha comunque ribadito come "si debba far chiarezza sull'episodio".

Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Squadra Mobile di Trieste che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'aggressione.