San Giacomo, rissa in piazza Puecher tra due triestini e due kosovari

Futili motivi e "forse per una pipì di cane". Sembrerebbero essere queste le assurdità alla base della rissa scoppiata oggi pomeriggio in piazza Puecher tra due giovani e due cinquantenni. Ad avere la peggio, come testimoniato nei video che hanno fatto il classico giro del web, i due triestini che in alcune scene finali del video escono con la faccia insanguinata.

Sul posto, tra l'indifferenza pressoché generale, sono arrivati i Carabinieri e la Squadra Mobile della Questura di Trieste che avrebbe fatto partire un'indagine per risalire alle persone coinvolte e per accertare responsabilità. Due delle persone coinvolte infatti se la sarebbero data a gambe.