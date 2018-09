Rissa per amore tra richiedenti asilo, identificate nove persone

Vengono alle mani a causa dell'amore. Succede spesso in un mondo dove i sentimenti sono ancora importanti. In questo caso però, la notizia comunicata dalla Compagnia dei Carabinieri di Aurisina, riguarda alcuni giovani di origine albanese e pachistana ospiti di una struttura a Opicina. Le due fazioni si sono rese protagoniste, come si legge dalla nota, " di una violenta rissa nel pomeriggio del 29 agosto a Villa Opicina, presso una comunità che accoglie giovani stranieri richiedenti asilo politico".

L'indagine

L'attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, mirata all’identificazione di tutti i giovani che avevano preso parte alla rissa si è conclusa in questi giorni. Cos'era successo? "In pieno giorno - come da nota - quattro giovani albanesi hanno affrontato cinque coetanei di nazionalità pakistana. Dopo gli insulti reciproci il gruppetto è venuto alle mani ed è scoppiata una vera e propria rissa. Gli operatori preposti alla loro sorveglianza, allarmati, hanno allertato il 112".

L'arrivo delle forze dell'ordine

Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Aurisina, che si trovava in perlustrazione a breve distanza, era intervenuto identificando alcuni dei responsabili, tre dei quali erano anche stati trasportati al pronto soccorso per aver riportato ferite e contusioni varie e uno di loro è rimasto in osservazione per 24 ore. Altri giovani coinvolti erano invece riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari. I Carabinieri avevano anche sequestrato tre mazze da cricket della lunghezza di circa un metro che presentavano evidenti tracce di sangue. Da accertamenti successivi, i Carabinieri sono riusciti a identificare e deferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste tutti i partecipanti alla rissa e a far luce sui motivi dello scontro, riconducibili a contrasti nati per questioni di natura sentimentale.