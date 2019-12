Aggressione a San Giacomo, Edoardo (FSP): "Servono uomini non chiusure reparti"

"Una città ormai caduta in un vortice di criminalità mai visto prima" è il commento di Alessio Edoardo, segretario generale provinciale di FSP Polizia, dopo l'episodio di violenza accaduto ieri a San Giacomo in piazza Puecher. "Dopo i gravi fatti di questi ultimi mesi - spiega Edoardo -, possiamo dire che quest’anno è sicuramente uno degli anni più neri della cronaca nera cittadina. La cosa che più inquieta e che, purtroppo, uomini e mezzi sono insufficienti e nemmeno l’arrivo di 8 nuovi agenti a Trieste sono sufficienti a colmare il gap del turn over del personale".

La chiusura della squadra nautica

"Il Ministero ha deciso, con una circolare - dichiara il segretario regionale dell'FSP -, di chiudere anche la squadra nautica in una politica di declassamento della polizia di stato che invece di essere più presente sul territorio arretra con le 'razionalizzazioni' dei reparti, le quali, più che razionalizzazioni sembrano posizioni di resa davanti alla criminalità in aumento. Purtroppo dobbiamo ancora una volta far presente al Ministero che, in questa zona d’Italia, le situazioni calde sono presenti e ancor più a Trieste dove esiste anche un serio e grave problema di migrazione clandestina nella rotta balcanica che, impegna personale per tutte le attività di riconoscimento, distogliendole dal servizio di prevenzione e repressione dei reati".

"Necessari aumenti del personale"

"E assolutamente necessario aumentare il personale con un arrivo massiccio di uomini e donne della Polizia in modo da arginare i fenomeni migratori e dare più sicurezza alla cittadinanza, con in presenza di più personale in strada e mezzi sufficienti per poter espletare il lavoro con la massima efficienza. Chiediamo ancora una volta al Ministero di valutare l’opzione di aumento di organico senza usare le solite metodologie di tampone che non servono a nulla".