Per motivi ancora sconosciuti tre uomini, nel primo pomeriggio di ieri, martedì 17 aprile, sono venuti alle mani e per alcuni minuti hanno trasformato largo Don Bonifacio in un ring, con tanto di utilizzo di oggetti come armi. Dato che il fatto si è verificato in centro in pieno giorno, la Polizia è arrivata poco dopo e ha sedato la lite. I soggetti sono stati portati in questura: denunciate due persone che non hanno avuto bisogno di cure mediche.