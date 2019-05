Rissa in via Madonnina, denunciati quattro giovani

Quattro cittadini di origine pakistana sono stati denunciati in seguito alla rissa scoppiata in largo Barriera ieri sera poco dopo le 18 e che ha coinvolto anche altri due giovani, come descritto dalla Polizia, "probabilmente kosovari". Tra i quattro di origine asiatica anche un minorenne, mentre gli altri tre hanno tra i 19 e 18 anni. Nella rissa due pakistani sono rimasti feriti e, dopo essere stati accompagnati dal 118 al pronto soccorso di Cattinara, si sono allontanati volontariamente. I contendenti se la sarebbero data a gambe. Al momento ci sono delle indagini in corso.

I fatti: furti e scaramucce

Nel tardo pomeriggio di ieri due gruppetti di giovani sono all'interno di un locale di piazza Goldoni. Sembrerebbe che si conoscano o che comunque dubitino dell'onestà reciproca. Nascono degli attriti e, come precisato dalla nota della Questura di Trieste, a causa di "presunti furti di cellulari e di monili e della pretesa di restituzione degli stessi".

E' qui che la discussione si accende. I due gruppi escono dal locale e alcune bottiglie e sicuramente un bastone di legno fanno la loro comparsa. Da piazza Goldoni i due gruppi si dirigono verso largo Barriera continuando nella zuffa, vedendo visti da numerosi passanti. Volano pugni, forse qualche calcio, viene usato il bastone come arma (come da foto scattata da un nostro lettore) e due pakistani rimangono feriti.

Uno dei due, I.U. le sue iniziali e 18enne, è stato trovato semi incosciente e con escoriazioni e lividi agli zigomi e al volto più iun generale. S.A. del 2000 invece dalle prime cure prestate dal personale del 118, presentava una "ferita all'addome". Sul posto sono accorso numerose volanti della Polizia di Stato, della Polizia Locale oltre ai sanitari.

In piazza Goldoni altra rissa ieri sera

I due cittadini "probabilmente kosovari" si sono dileguati. Il minore fermato è stato affidato ad una struttura di accoglienza. Sono in corso ulteriori indagini per far luce sull'episodio. Nel corso della serata un'altra rissa è scoppiata in piazza Goldoni, come documentato da questo video girato ieri sera intorno alle 23 di venerdì 24 maggio. I due fatti sono collegati? E' solo una questione di furti di cellulari o c'è altro dietro a queste risse?