Risoranti cinesi a Trieste, la classifica di Tripadvisor

Ormai parte anche delle nostre abitudini culinarie la cucina cinese continua a riscuotere successo anche a Trieste.

Ravioli al vapore o alla piastra, involtini primavera e riso alla cantonese sono spesso un'ottima scelta scelta per una cena gustosa e piuttosto economica.

Tra i ristoranti cinesi in città secondo la classifica di Tripadvisor al primo posto troviamo Da Liu, in via Foschiatti, un piccolo locale molto accogliente apprezzato per il personale gentile, per gli ottimi prezzi e per le porzioni abbondanti. Negli ultimi anni d'estate c'è anche la possibilità di mangiare sui tavolini all'esterno, sulla via diventata pedonale.

Al secondo posto si posiziona Terra d'Oriente di Riva Nazario Sauro, doce potrete trovare anche piatti della cucina giapponese. I clienti si dichiarano soddisfatti per il menù variegato, i piatti abbondanti e la possibilità di scelgliere la formula "all you can eat".

A seguire in terza posizione, poco lontano in piazza Venezia c'è il Ristorante Grande Shangai, una garanzia da anni per molti triestini, amato per la cortesia del personale e dei titolari, la velocità del servizio e per la qualità del cibo.