Al via i lavori di ristrutturazione dell'area di servizio di Duino Sud

Ristrutturazioni in corso nelle aree di servizio della rete autostradale di Autovie Venete. I lavori sono stati avviati anche a Duino Sud, un’area molto frequentata perché oltre agli impianti di distribuzione di carburanti e al punto di ristoro. L’edificio dell’area di servizio sarà demolito e ricostruito ex novo, ma il servizio non si interromperà perché, in attesa della costruzione è stato montato un prefabbricato alternativo che occupa il piazzale normalmente adibito al parcheggio dei mezzi pesanti e quindi attualmente i veicoli di massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo non possono sostare. I lavori andranno avanti fino al 16 giugno 2021 e fino a quella data i mezzi pesanti potranno entrare nell’area solo per rifornirsi di carburante.

I cantieri attivi

Sono numerosi i lavori in corso sulla rete in questo periodo, lavori di manutenzione e di completamento della terza corsia e altrettanto numerosi, quindi, i cantieri attivi che, per quanto non grandi, comportano inevitabilmente qualche disagio alla circolazione. Basta un lieve sinistro e si formano rallentamenti e code, come accaduto questa mattina, sulla A4, fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro – in direzione Venezia, un tratto dove è in corso la stesa dell’asfalto drenante, operazione che prevede uno scambio di carreggiata. Un leggero tamponamento fra mezzi pesanti, risolto rapidamente, ha però congestionato il traffico, piuttosto intenso alle 7,00 del mattino. Potenziata la segnaletica di cantiere che avverte chi transita in direzione Venezia e deve uscire a Latisana di mantenere la corsia di destra. Lo scambio di carreggiata, infatti, è posizionato circa due chilometri prima dello svincolo di uscita. Riasfaltature in corso infine, anche sulla A34, dove fino alle 23,00 di domenica 12 luglio resterà chiusa la rampa di entrata dello svincolo di Villesse – in direzione Gorizia – e quella di uscita dello svincolo di Gradisca d’Isonzo, sempre verso Gorizia.