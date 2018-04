Ritrovamento di proiettili sul Carso triestino, Carabinieri sul posto (FOTO)

Ritrovamento di proiettili sul Carso triestino. Ieri mattina, sabato 7 aprile, le Comunelle della zona di Monte Grisa (Contovello) si sono riunite per la pulizia dell’area boschiva insieme ai cacciatori di Doberdó e al gruppo dei "pionieri". Ad un tratto la comitiva si è imbattuta in una sacca di proiettili di vario genere, avvisando al proposito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno preso in custodia le munizioni (alcune risalenti alle guerre altre più moderne) per avviare le indagini.