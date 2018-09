Nell’ambito del servizio istituzionale del controllo del territorio un equipaggio del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina ha rinvenuto ieri in località Borgo Grotta Gigante due mountain bike, come da foto allegate. I legittimi proprietari si possono recare presso il Comune di Sgonico (telefono 040229101 e 040229150) per la riconsegna.

