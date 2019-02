Ritrovati due escursionisti da Trieste dispersi in val Tramontina

Venivano da Trieste i due giovani escursionisti che si temevano dispersi, da ieri sera, sulle montagne della Val Tramontina (Pordenone), ritrovati poi fortunatamente illesi dagli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile FVG. Quando sono stati avvistati, gli escursionisti erano già sulla strada del rientro, non lontano dal paese.

Le ricerche

Come riporta Ansa è stata sorvolata la zona di malga Chiampis, dopo la richiesta di aiuto per il mancato rientro della coppia. A Tramonti di Sopra era nel frattempo stato allestito il campo base per le ricerche con numerosi mezzi dei pompieri e del Soccorso Alpino di Maniago. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Meduno.

Area senza copertura di rete

Secondo le prime informazioni, l'allarme è scattato per l'impossibilità dei parenti di mettersi in contatto con i due giovani: l'area è totalmente priva di copertura del segnale per i telefoni cellulari. I due ragazzi avevano invece trascorso la notte al caldo del bivacco.