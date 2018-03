Ritrovati i due 14enni scomparsi

Avevano fatto perdere le proprie tracce e non davano notizie alle famiglie da ieri, venerdì 2 marzo: si trattava di N.A.S. ed E.B., due 14enni che invece di andare a scuola hanno passato circa 24 ore in compagnia in giro per la città. I genitori del ragazzo erano stati allertati dalla scuola Roli e subito avevano sporto denuncia alla Questura di Trieste; mentre i genitori della ragazza avevano denunciato la scomparsa alla Polizia di Muggia dove risiede. Fortunatamente, dopo l’appello social di amici e famigliari, intorno alle 12 la lieta notizia: i ragazzi sono stati ritrovati dalle forze dell’ordine grazie anche alle segnalazioni di chi li ha visti (Torri d’Europa, Mc Donald’s di piazza Goldoni, bar di via Rossetti e poi a Muggia) e ora saranno riconsegnati alle loro famiglie.