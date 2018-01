Ritrovati i proprietari del cane ferito: sta bene, verrà operata

Lieto fine per la cagnolina ritrovata a bordo della strada da Loredana Nordio. Come annunciato dall'ambulatorio veterinario St. Martin di Prosecco in cui è stata tempestivamente portata , i proprietari sono stati rintracciati! Purtroppo può capitare che il microchip si sposti dalla sua sede e che diventi illeggibile, ma l'importante è che finalmente sia tornata a casa e che starà bene. La cagnolina infatti è stabile ed è pronta per il complesso intervento di ortopedia al bacino.

La piccola era stata ritrovata ieri, mercoledì 10 gennaio, verso le 17.30. Ferita a bordo strada, probabilmente dopo essere stata investita, cercava di muoversi con moltissima difficoltà.