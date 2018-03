Scoperta shock a Muggia: ritrovato il cadavere di una persona nel bosco

Non sono ancora chiare le cause ma neanche le generalità sulla persona trovata questa mattina morta in un avvallamento della zona boschiva di Muggia, all'altezza di via delle saline 29, dietro (lo diamo come riferimento geografico) lo stabilimento di Pasta Zara.

La persona stesa tra i rovi a terra è stata vista dai binari della ciclabile di Rospo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Muggia e Trieste raggiunti poi dalla stazione investigativa (la scientifica) e il medico legale: il compito ora è quello di recuperare il corpo che è in avanzato stato di deterioramento (sintomo che il decesso è alquanto datato); una volta recuperata la salma si potrà cercare di risalire all’identità e alle cause del decesso.