Lieto fine per Emanuele: ritrovato il 16enne scomparso

Finale a lieto fine per Emanuele, il 16enne di Trieste allontanatosi da Mestre il giorno di Natale. «Desidero qui lasciare da parte la porta che ho trovato chiusa per dare spazio a quella trovata spalancata dalla capacità di ascolto, dall'umanità e alla fine dalle competenze operative della polizia della Questura di Trieste. Mi hanno accolta ed ascoltata senza trascurare i dettagli come doveva essere fatto in precedenza ed alla fine hanno agito nel modo più efficace per trovare mio figlio Emanuele», si legge tra le righe di un lungo post su Facebook scritto dalla madre Ketty Sacsida.

Il giovane Emanuele è stato ritrovato a casa del padre, «dalla persona che continua ad insegnargli solo a sbagliare», ha specificato Ketty, lasciando intendere che tra loro non intercorrano buoni rapporti.

L'appello era stato lanciato dalla madre giovedì 28 dicembre.