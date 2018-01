Sicurezza stradale, Roberti: «Disposti controlli specifici con il telelaser in viale Campi Elisi»

Controlli della velocità dei veicoli con i telelaser, è questa la soluzione del vicesindaco Pierpaolo Roberti a seguito delle segnalazioni sui problemi di sicurezza stradale nella zona di Campi Elisi: «Nei giorni scorsi ci sono arrivate delle segnalazioni su dei problemi di sicurezza stradale nella zona di Campi Elisi, specie nelle ore di punta della mattina. Per questo motivo abbiamo disposto dei controlli specifici ed in particolare già stamattina il personale del Nucleo Tecnologie Stradali era presente in Viale Campi Elisi all’intersezione con via S.Marco per effettuare controlli della velocità dei veicoli in transito con il telelaser in dotazione».

«Contemporaneamente una pattuglia del Distretto di via Locchi ha effettuato un servizio specifico sull’uso del cellulare alla guida e sul mancato uso delle cinture di sicurezza. Siate prudenti!» ha aggiunto Roberti sulla sua pagina Facebook