Coronavirus, Roberti: "Pagare straordinari della Polizia Locale con risorse per immigrazione"

"È allo studio la possibilità di sostenere, attraverso uno specifico contributo ai Comuni, il pagamento delle ore straordinarie effettuate dai corpi di Polizia locale e legate all'emergenza Covid-19. Le risorse verranno prelevate dai capitoli sull'immigrazione, ancora attivi". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, ringraziando a nome della Regione "le donne e gli uomini di tutte le Forze dell'ordine e delle Polizie locali per l'impegno straordinario profuso in questi giorni a tutela della comunità, lavorando senza sosta per controllare il territorio e verificare il rispetto delle limitazioni alla mobilità imposte dall'emergenza sanitaria. Si tratta di un lavoro enorme e capillare, svolto con serietà e grande spirito di abnegazione, che si aggiunge alle normali attività di prevenzione e di controllo, di soccorso e di aiuto alla comunità, mai venute meno".

"La Regione non dimenticherà lo sforzo compiuto da tutte le Forze dell'ordine e dalle Polizie locali - ha aggiunto Roberti -, che operando come un'unica grande squadra, in collaborazione con prefetti, questori, sindaci e amministratori, sta producendo ottimi risultati".