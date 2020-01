Codromaz in prestito al Rimini, all'Unione serve un centrale di difesa

Il difensore della Triestina Roberto Codromaz va in prestito a Rimini fino a fine stagione. A comunicarlo è la società rossoalabardata che sottolinea il perfezionamento del passaggio del 25enne ai romagnoli. La formula è quella prestito fino al 30 giugno 2020, "di comune accordo per giocare con continuità e attenderlo a Trieste più forte di prima". Ora Milanese dovrà trovare una soluzione per quanto riguarda il reparto difensivo, visto l'infortunio di Alessandro Malomo (fuori fino a fine stagione per la rottura del setto nasale) e l'assenza di un centrale con le stesse caratteristiche.