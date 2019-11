Dipiazza accoglie Mattarella alla Sissa: "Grandissima giornata per Trieste"

“E’ stata una grandissima giornata per la nostra città e per la nostra regione”. E’ questo il primo commento del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza al termine della cerimonia di apertura dell’anno accademico alla Sissa avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il primo cittadino ha rilevato l'importante ruolo di "questi giovani che rappresentano il presente e il futuro della nostra ricerca”.

Le parole del sindaco

“In particolare - ha affermato Dipiazza – ho apprezzato le parole della dottoressa Veronica Fantini che, intervenendo in rappresentanza degli allievi e delle allieve della SISSA, ha testimoniato il valore di questa offerta formativa unica, una scuola d’eccellenza di caratura internazionale. Di grande spessore l’intervento del direttore della SISSA, professor Stefano Ruffo, e poi il notevole discorso del Presidente Sergio Mattarella che ha saputo cogliere e evidenziare valori e significati importanti, come ad esempio la sintonia tra docenti e ricercatori che si respira alla SISSA e la sacrale libertà della scienza e della ricerca, elementi fondamentali per la crescita dell’umanità”.