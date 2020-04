Rogo in autostrada: si incendia un camion che trasportava pasta

Sì è incendiato in autostrada un autoarticolato che trasportava pasta, a pochi chilometri dal casello, in direzione Trieste. L'incendio è stato spento dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia, intervenuti con la partenza di Ronchi dei Legionari, due autobotti, due jeep e il funzionario di guardia. Nessuna persona ferita, mentre le cause sono in fase di accertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni TriestePrima Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TriestePrima ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery