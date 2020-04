Da Roiano un carico di giocattoli e colori per i bambini del Burlo

Parte da Roiano un'iniziativa di solidarietà per i piccoli pazienti del Burlo: una rappresentanza di volontari di Spesa a casa - Roiano, iniziativa organizzata dall'Associazione "Roiano per tutti" in collaborazione con il Comune di Trieste e la Protezione Civile della Regione Fvg, ha fatto "visita" all'I.R.C.C.S Materno Infantile "Burlo Garofalo" di Trieste.

Il ringraziamento

Il coordinatore dell'iniziativa Gianluca Parisi commenta così l'iniziativa solidale "Grazie alle donazioni di centinaia di persone che hanno usufruito del nostro servizio, abbiamo deciso di destinare parte di queste all'acquisto di materiale ludico-didattico per i bambini ricoverati all'I.R.C.C.S Materno Infantile "Burlo Garofalo" di Trieste" e continua "Un grande grazie, oltre alle persone che hanno contribuito finanziariamente alla riuscita dell'iniziativa, va alla Presidente dell'Associazione" Roiano per tutti" Dorotea Bottino per averci dato la possibilità di utilizzare gli spazi associativi in forma completamente gratuita e per aver creduto fin dal primo momento all'iniziativa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accolti dal dottor Stefano Russian, medico di Direzione Sanitaria, i volontari hanno consegnato il materiale acquistato che, prima di poter essere utilizzato dai piccoli pazienti dell'Istituto, sarà igienizzato come da protocollo. Dopo aver raccontato la loro esperienza di servizio e aver ascoltato le esigenze reali dell'Istituto, si sono ripromessi di rivedersi non appena i tempi lo permetteranno, per continuare quella che vogliamo possa diventare una collaborazione continua tra questa piccola realtà associativa roianese e il "Burlo".