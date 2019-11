Maltempo: chiusa via Sara Davis per danneggiamento

Cede un tratto di strada in via Sara Davis tra via Cordaroli e piazza tra i Rivi (nel quartiere di Roiano) a causa del maltempo, e la via viene chiusa al traffico. È successo stamattina, lunedì 18 novembre, in seguito alle piogge torrenziali dei giorni scorsi, che hanno provocato il cedimento del manto stradale e del marciapiede. Previste nuove precipitazioni in serata.