Matteo Rojaz tra gli arbitri delle Final eight di Coppa Italia di A2 femminile

C'è anche un po' di Venezia Giulia alle Final eight di Coppa Italia di A2 femminile in programma al PalaVazzieri di Campobasso dal 22 al 24 marzo. Tra gli arbitri selezionati dalla Federazione c'è infatti il giovane arbitro muggesano Matteo Rojaz. Arbitro nazionale da 5 anni, da due anni in serie B maschile e A2 femminile, Matteo Rojaz dirige incontri di basket da 9 anni. Classe 91 e residente Muggia, di professione educatore, Rojaz fa parte del Gruppo arbitri di pallacanestro (Gap) di Trieste.