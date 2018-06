Rompe il finestrino di un'auto e ruba una borsa: arrestato 22enne

Nell’ambito dei servizi di contrasto alla criminalità predatoria predisposti dal Comando Provinciale di Trieste per il periodo estivo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Trieste hanno arrestato in flagranza per furto aggravato su autovettura T.A., 22enne siciliano.

Ricevuta la segnalazione di un giovane che in via Lorenzetti ha infranto il vetro di un’auto in sosta per poi fuggire con una borsa, la Centrale Operativa ha subito inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile. I Carabinieri, arrivati immediatamente in zona, anche grazie alla dettagliata descrizione dell’uomo fornita dai testimoni, sono riusciti a individuare il soggetto mentre cercava di raggiungere la più vicina fermata dell’autobus per allontanarsi. Il ragazzo, ancora in possesso della refurtiva, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a serramanico ed un martelletto frangivetro, che sono stati sequestrati.

Poco dopo, presso il punto vendita “Decathlon” del centro commerciale Montedoro, i Carabinieri della Tenenza di Muggia hanno arrestato in flagranza di reato A.F., cittadino francese 26enne. L’uomo, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, ha asportato diversi articoli per un valore complessivo di un centinaio d’euro. È stato però notato dal personale addetto alla vigilanza che lo ha fermato sino all’arrivo dei Carabinieri. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai responsabili del negozio e l’uomo dichiarato in arresto.

Al termine degli atti di rito, entrambi gli arrestati sono stati ristretti presso le camere di sicurezza di via dell’Istria, a disposizione della Procura della Repubblica.