Aldi: inaugurato a Ronchi il 25° punto vendita del Nord Italia

Aldi, la multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, ha inaugurato lo scorso 3 maggio il suo 25° negozio, avvicinandosi all’obiettivo di 45 aperture entro la fine del 2018. A due mesi dall’arrivo del brand in Italia, oltre 1 milione di clienti hanno già provato la nuova idea di spesa presso i 25 negozi di Aldi distribuiti nei comuni di Arcore (MB), Bagnolo Mella (BS), Borgo Valsugana (TN), Cantù (CO), Castellanza (VA), Concorezzo (MB), Conegliano (TV), Curno (BG), Ferrara, Fidenza (PR), Gambarare di Mira (VE), Manzano (UD), Marcon (VE), Novara, Peschiera del Garda (VR), Piacenza, Reana del Rojale (UD), Ronchi dei Legionari (GO), Rovereto (TN), San Donà di Piave (VE), Spilimbergo (PN), Stezzano (BG), Trento, Trieste e Verona.

Con l’inaugurazione del negozio di Ronchi dei Legionari (GO), in via Pietro Micca, il brand ha ampliato la propria rete nel Nord Italia: con 25 punti vendita, infatti, è presente in ben 6 regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto) e ha permesso l’assunzione in totale di oltre 1.000 collaboratori sui 1.500 che il brand prevede di assumere entro la fine dell’anno.

In particolare l'apertura del punto vendita di Ronchi, con una superficie di oltre 1.380 m 2 , ha permesso l'assunzione di 16 collaboratori.

In una superficie complessiva di oltre 30.000 m2, i negozi Aldi offrono ai propri clienti una gamma di prodotti selezionati, che uniscono qualità e convenienza attraverso un approccio che si concentra sull’essenzialità. Il design dei punti vendita, sviluppato ad hoc per l’Italia, rende l’esperienza d’acquisto del cliente semplice e piacevole, attraverso un’organizzazione intuitiva degli spazi che consente a ogni prodotto di essere visibile e facilmente fruibile. Inoltre, all’interno dell’assortimento proposto nei 25 negozi Aldi - pensato appositamente per la clientela italiana - grande attenzione è stata riservata alla varietà e alla cultura enogastronomica del nostro Paese. Basata al 75% su prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati, l’offerta di Aldi è costituita per l'85% da linee a marchio proprio e comprende oltre 100 referenze tra frutta e verdura.

Un ruolo importante è stato dato alla riqualificazione e al recupero urbanistico delle aree interessate dal piano di sviluppo di Aldi. Una valorizzazione del territorio che ha permesso ad Aldi di dare nuova linfa a spazi in disuso o non più interessati da attività commerciali. Per offrire un maggiore servizio ai propri clienti, nell’area esterna di alcuni punti vendita sono state installate colonnine elettriche di ricarica per veicoli elettrici.

Al seguente link è possibile visualizzare il video dedicato allo store concept Aldi realizzato appositamente per l’Italia: http://bit.ly/NegozioALDI