Ronde in stazione, per il Pd "un insulto alle Forze dell'ordine"

"Dopo il blitz di Polidori sulle Rive e le "passeggiate" dei forzanovisti in Stazione, per distinguere le ronde della Lega da quelle di Forza Nuova bisognerà guardare se hanno la camicia verde o quella bruna". Il commento della senatrice del Pd Tatiana Rojc attacca direttamente l'operazione dei militanti di Forza Nuova che nella serata di venerdì si sono resi protagonisti di una ronda nella zona della stazione del capoluogo regionale.

L'insulto alle forze dell'ordine

"In ogni caso - continua la Rojc - sono un insulto alle Forze dell'ordine, alla Polizia dello Stato e anche a quella comunale, che in sostanza sono dichiarate incapaci e incompetenti a fare il loro lavoro. Privati cittadini si aggirano per la città con il dichiarato scopo di "fare sicurezza" , senza autorità alcuna, senza identificazione, senza preparazione, speriamo senza alcun tipo di arma. Più volte i sindacati di Polizia hanno messo in guardia dal prendere iniziative del genere, da parte di chi si improvvisi "vigilante notturno" e si avventuri in imprese forse spettacolari ma pericolose. Forse i signori di Forza Nuova pensano che le Forze dell'ordine siano ignare di quanto accade in città?".

La sicurezza fai da te

"Bizzarro che con la destra al Governo qualcuno senta l'esigenza di farsi guardiano della città - conclude la senatrice - o forse non è bizzarro, ma è l'evoluzione quasi naturale di un clima che mette nell'angolo le Istituzioni e fa salire sul podio il partito e la fazione. Forza Nuova fa parte della maggioranza in Comune, ma è come se fosse all'opposizione. Stanno dicendo a Dipiazza che è sindaco di una città insicura, che non sa fare il suo mestiere. A scaldarsi la serpe in seno, succede anche questo".