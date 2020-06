Rose bianche per le vittime del Covid: gli infermieri del Nursind scendono in piazza

Hanno manifestato davanti alla Regione in Piazza Unità questa mattina gli infermieri del Nursind Trieste, deponendo a terra 40 rose bianche per ricordare i colleghi che in Italia (ma non in Fvg) hanno perso la vita durante l'emergenza Coronavirus. Circa un centinaio i professionisti presenti, con l'intenzione di rivendicare il bonus assicurato loro da Roma e dalle autorità locali. Un contributo per aver affrontato la pandemia in prima linea, che però non è mai arrivato, così come non è stata esaudita la promessa di un'equiparazione degli stipendi agli standard europei. Appena qualche giorno fa ha avuto luogo un'altra manifestazione di infermieri, ma slegata dalle sigle sindacali.

